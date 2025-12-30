Haberler

İZTO Başkanı Özgener'den yeni yıl için su, iklim ve tarımsal verimlilik vurgusu

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2026 yılında su yönetimi, iklim uyumu ve tarımsal verimlilik konularının stratejik öncelikler arasında yer alması gerektiğini belirtti. Özgener, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin, yatırımların daha seçici hale gelmesine neden olduğunu ifade etti.

Özgener, Türkiye'de ekonomik programın kararlılıkla uygulanmasıyla fiyat istikrarının güçlenmesini, üretimde daha dengeli bir görünümün ortaya çıkmasını ve yatırım ortamının daha öngörülebilir bir hale gelmesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin maliyet yönetimi, risk senaryoları, yeni pazar stratejileri ve teknoloji yatırımlarını içeren çok katmanlı bir planlama süreci yürütmesi gerekecek. Yeşil mutabakat, karbon düzenlemeleri, yapay zeka temelli üretim sistemleri ve iş süreçlerinde dijital entegrasyon gibi başlıklar, 2026'nın rekabet koşullarını belirleyecek temel unsurlar olacak. Ülkemizde tarım sektöründe yaşanan daralma ve iklim kaynaklı risklerin artması, önümüzdeki dönemde gıda arzının sürdürülebilirliği açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor. Bu nedenle su yönetimi, iklim uyumu ve tarımsal verimlilik konularının 2026 yılının stratejik öncelikleri arasında yer alması gerektiğini değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
