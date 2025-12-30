İZTO Başkanı Özgener'den yeni yıl için su, iklim ve tarımsal verimlilik vurgusu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 2026 yılının stratejik öncelikleri arasında su yönetimi, iklim uyumu ve tarımsal verimlilik konularının yer alması gerektiğini ifade etti.

Özgener yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının küresel ekonomi politikalarının yeniden şekillendiği, ülkeler arası rekabetin teknoloji, verimlilik ve tedarik zinciri güvenliği eksenlerinde keskinleştiği bir dönem olduğunu belirtti.

Jeopolitik gerilimlerin, artan korumacılık eğilimlerinin ve finansal koşullar sıkılığının ekonomideki dengeleri etkilediğini anlatan Özgener, bu süreçte küresel büyüme hızının yavaşladığını, yatırımların daha seçici hale geldiğini ve inovasyonun varlık koşulu haline dönüştüğünü dile getirdi.

Özgener, Türkiye'de ekonomik programın kararlılıkla uygulanmasıyla fiyat istikrarının güçlenmesini, üretimde daha dengeli bir görünümün ortaya çıkmasını ve yatırım ortamının daha öngörülebilir bir hale gelmesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin maliyet yönetimi, risk senaryoları, yeni pazar stratejileri ve teknoloji yatırımlarını içeren çok katmanlı bir planlama süreci yürütmesi gerekecek. Yeşil mutabakat, karbon düzenlemeleri, yapay zeka temelli üretim sistemleri ve iş süreçlerinde dijital entegrasyon gibi başlıklar, 2026'nın rekabet koşullarını belirleyecek temel unsurlar olacak. Ülkemizde tarım sektöründe yaşanan daralma ve iklim kaynaklı risklerin artması, önümüzdeki dönemde gıda arzının sürdürülebilirliği açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor. Bu nedenle su yönetimi, iklim uyumu ve tarımsal verimlilik konularının 2026 yılının stratejik öncelikleri arasında yer alması gerektiğini değerlendiriyoruz."