İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'den ekonomik programın savaş etkilerini sınırladığı değerlendirmesi Açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'de uygulanan Orta Vadeli Program (OVP) ve ekonomik programın, küresel gerilimler ile ABD-İran savaşının kısa vadeli etkilerini yönetilebilir seviyede tuttuğunu bildirdi.

Özgener, nisan ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında, dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı ve olumsuz senaryoların giderek daha somut biçimde gündeme geldiğini söyledi.

Türkiye ekonomisi açısından iç politika çerçevesinin daha da önemli hale geldiğini ifade eden Özgener, "Ülkemiz ekonomisine yönelik analizlerimiz, küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalardan kaçınılmaz olarak etkilenmekte olduğumuzu ancak bu çalkantıların etkisini sınırlamak adına finansal kırılganlıkların mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesinin kritik önem taşıdığını gösteriyor. Nitekim bu noktada ekonomik programın devrede olmasının önemli bir denge unsuru oluşturduğuna inanıyoruz. Ekonomik program, savaşın kısa vadeli etkilerini negatif ama yönetilebilir bir çerçevede tutarak, özellikle enerji arz güvenliğinin korunması ve şokların sınırlanması açısından önemli bir tampon görevi üstleniyor." dedi.

Özgener, program kapsamında rezerv birikimi, kamunun görece düşük borcu ve azalan dış finansman ihtiyacı gibi makro tamponların güçlendirilmesinin Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığı noktasında önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

Dezenflasyon sürecine bağlı kalınması ve kural bazlı politika çerçevesinin sürdürülmesinin finansal piyasaların ve yatırımcı algısının kriz döneminde daha istikrarlı kalmasını sağladığına dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in 'savaşa yönelik gelişmeler OVP'de güncellemeye neden olabilir' ifadesini de programda yapılacak olası revizyonlar öncesinde bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bu gelişmeleri ekonomik programın reform ayağını ve sektörleri stratejik olarak daha fazla desteklemesi ve güçlendirmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedef doğrultusunda sektörleri dönüştürecek politikaların daha stratejik bir çerçevede ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Dezenflasyon hedefinin yanı sıra, üretim kapasitesinin korunması ve kalıcı hasar oluşmasının önlenmesinin de kısa vadede en az fiyat istikrarı kadar kritik bir öncelik haline geldi."

Özgener, OVP'de ihracata yönelik finansman imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin liraya dönüşüm desteğinin en az bir yıl daha sürmesi ve yüzde 3 yerine yüzde 5 olarak uygulanmasının faydalı olacağını düşündüklerini anlattı.