İzmir Ticaret Borsasının işlem hacmi 177 milyar liraya ulaştı

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) 2025 yılındaki işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 49 artarak 177 milyar liraya ulaştı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsanın ocak ayı olağan meclis toplantısında, gelecekte akıllı, verimli ve sürdürülebilir üretim yapanların kazanacağını söyledi.

Borsanın işlem hacminde önemli artış yaşandığını ifade eden Kestelli, "Toplam işlem hacmimiz 2024 yılına göre yüzde 49 oranında artarak 177 milyar lira oldu. Borsamızda tescili yapılan toplam işlem 285 bin olurken, bu işlemlerin yüzde 76'sı peynir, et, yem, yumurta ve un tescillerinden oluştu." dedi.

Kestelli, işlem hacminden en yüksek payı sırasıyla hayvansal ürünler, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, küspeler ve yemler, pamuk, zeytin ve zeytinyağının aldığını, bu ürünlerin hacmin yüzde 76,5'ini oluşturduğunu anlattı.

Çiğitli pamuk, domates, büyükbaş canlı hayvan, hayvan yemleri, kuru kayısı ve kirazda işlem miktarının düştüğünü aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"İşlem hacmi açısından borsamız için önemli ürünlerin tescil edilen işlem miktarına baktığımızda, et tescilleri yüzde 40 oranında artarak 116 bin ton, zeytinyağı yüzde 94 artarak 40 bin ton, buğday yüzde 52 artarak 291 bin ton, mahlıç pamuk yüzde 16 oranında artarak 133 bin ton, yumurta ise yüzde 87 artarak 669 milyon olmuştur. Peynir, kuru üzüm ve kuru incir de işlem miktarını yüzde 5-7 seviyelerinde artıran ürünlerdendir."

Kestelli, son dönemde gençler arasında artan şiddet vakalarına dikkati çekerek bunu, gittikçe büyüyen ve önlem alınması gereken sosyal bir sorun olarak gördüklerini, bu olayların sebepleri üzerinde yoğunlaşıp kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.