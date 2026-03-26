Haberler

İzmir Kuyumcular Odası ziynet altın fiyat ekranlarını kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki altın piyasasında artan talep ve oluşan uzun kuyruklar sonrası Kuyumcular Odası, fiyat ekranlarını kapatma kararı aldı. Başkan Buyrukçu, fahiş fiyat oluşumuna önlem almak amacıyla bu adımı attıklarını duyurdu.

İzmir'de altın piyasasında yaşanan hareketlilik ve oluşan uzun kuyrukların ardından İzmir Kuyumcular Odası, ziynet altın fiyat ekranlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Son günlerde altın talebindeki artış nedeniyle kentteki kuyumcularda büyük yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerde altın stokları tükendi. Yaşanan bu gelişmelerin ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarının ardından İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değiştirildiğini ve darphane ürünlerine ilave bedeller konulduğunu belirten Buyrukçu, "Piyasada fahiş fiyat oluşumuna zemin hazırlanması ve bu durumun karaborsacılık anlayışını beslemesi nedeniyle İzmir Kuyumcular Odası olarak, esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ziynet altın fiyat ekranlarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunmaktayız. Merkezde oluşan bu sağlıksız fiyatlama düzeni normalleşinceye kadar sürecin yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

