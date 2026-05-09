İzmir'den Anneler Günü için 8 milyon dal çiçek

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de, Anneler Günü dolayısıyla yaklaşık 8 milyon dal çiçek Türkiye'nin farklı kentlerine gönderildi.

Türkiye'de süs bitkileri sektöründe her yıl yüz milyonlarca dal kesme çiçek üretilirken, üretimin önemli bölümünü karanfil, gül, kasımpatı (krizantem) ve gerbera oluşturuyor. Özel günlerde artan taleple hareketlenen sektörde, üretimin önemli kısmı İzmir'den karşılanıyor.

Kentte yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda üretim gerçekleştirilirken, başta gül, karanfil, krizantem gibi yaklaşık 25 çeşit kesme çiçek yetiştiriliyor.

Bu kapsamda Balçova Çiçek Borsası'nda da Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Normal dönemde günlük yaklaşık 500 bin dal çiçeğin satıldığı mezatta, Anneler Günü öncesinde satış miktarı yaklaşık 3 katına çıktı. Burada hazırlanan yaklaşık 8 milyon dal çiçek Türkiye'nin farklı yerlerine gönderildi.

"İzmir'de üretimde Türkiye'de ikinci sırada"

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, Anneler Günü dolayısıyla hem üreticileri hem de anneleri sevindiren yoğun bir mezat dönemi yaşandığını belirtti.

İzmir'de yaklaşık 12 bin 500 dekarlık alanda yıllık 220 milyon dal civarında kesme çiçek üretimi yapıldığını aktaran Akdoğan, kentin üretimde Antalya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını, özellikle gül ve bazı çiçek çeşitlerinde ise ilk sırada bulunduğunu anlattı.

Akdoğan, özel günlerde çiçeğe talebin arttığını, üreticilerin de bu yoğunluğa aylar öncesinden hazırlık yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Mezatta bu günlerde satış 3 kat artıyor. Normalde günlük 500 bin civarı bir satış var. Bu günlerde satış 1,5-2 milyon civarında bir kesme çiçek satışımız oluyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Burası en önemli mezat alanlarımızdan biri. İzmir üretimde Türkiye'de ikinci sırada. Özellikle gül gibi diğer çeşitlerde de birinci sıradayız. Türkiye'nin bütün coğrafyasına buradan çiçeklerimizi dağıtıyoruz. İnşallah çiçeğe ulaşan kişileri de mutlu ediyordur."

İzmir Ticaret Odası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ali Osman Öğmen ise özellikle gül başta olmak üzere bazı ürünlerde Türkiye'deki çiçek üretiminin yaklaşık yarısının İzmir'den karşılandığını belirtti.

İzmir dışındaki Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin 18 şubesine ürünlerin buradan kamyonlarla gönderildiğini anlatan Öğmen, "Çiçek acıyı da azaltan, sevgiyi de büyüten evrensel bir elçidir. Müzik, spor gibi çiçeğin de yerini hiçbir şey değiştiremez. Borsada, mezatta özellikle arz talep dengesi önemli yani üretimin yeterli olması ama talebin de olması gerek." ifadelerini kullandı.

"3-4 gün içinde yaklaşık 8 milyon dal"

Öğmen, çiçek fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mezatta en az 4-5 kalite gül çeşidi var. Güllerin farklı renkleri, 30 ila 70 santimetre boyunda olanlar var. Gül fiyatları kalitesine göre demeti 700 ile 1500 lira arasında değişebiliyor. Bir demette 20 tane var. En çok alınan şebboy demet fiyatı 400-500 lira arası. Krizantem 350-400 lira... İzmir'den Türkiye'ye şu 3-4 gün içinde yaklaşık 8 milyon dal çiçeği göndermenin mutluluğunu bir İzmirli olarak üreticilerimizle yaşıyoruz."