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İzmir'deki Barajların Doluluk Oranı Arttı

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İzmir'de etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları arttı. Tahtalı Barajı'na 4 milyon 410 bin metreküp su girişi gerçekleşti. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Serhat Ural, bu rakamın İzmir metropol alanındaki ilçelerin 23 günlük ihtiyacına denk geldiğini belirtti.

İZMİR'de, etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları arttı. Tahtalı Barajı'na, toplam 4 milyon 410 bin metreküp su girişi gerçekleştiği bildirildi. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Serhat Ural, bu rakamın İzmir metropol alanındaki ilçelerin 23 günlük ihtiyacına denk geldiğini belirtti.

İzmir'de, kasım ayı itibarıyla yağış hasadı başladı. Buna bağlı olarak kentteki barajların doluluk oranlarında artışlar yaşandı. Kentin önemli ölçüde içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'na, hafta sonu başlayan yağışlarla toplam 4 milyon 410 bin metreküp su girişi gerçekleşti. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Serhat Ural, bu rakamın İzmir metropol alanındaki ilçelerin 23 günlük ihtiyacına denk geldiğini söyleyerek, "Yine aynı dönemde, İzmir metropol alanını besleyen Balçova Barajı'na 397 bin metreküp su girişi olmuştur. Bu miktar da 23 günlük su ihtiyacına denk gelmektedir. Çeşme ilçesini besleyen Kutlu Aktaş Barajı'na 362 bin metreküp su girişi olmuştur. Bu miktar da Çeşme ilçesinin 43 günlük su ihtiyacını karşılayabilmektedir. Diğer barajlarımızdan, Gördes Barajı'na 2 milyon 459 bin metreküp, Ürkmez Barajı'na 15 bin metreküp su girişi gerçekleşti" diye konuştu.

'NİSAN SONUNA KADAR SEVİYENİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

İzmir'de toplam 6 barajın bulunduğunu vurgulayan Ural, "Bunlardan en önemlisi Tahtalı Barajı. Tahtalı Barajı İzmir'in yüzde 40'lık su ihtiyacını karşılayan bir baraj. Tahtalı Barajı'nda geçmiş yıla oranla yaklaşık yüzde 12,7'lik bir azalma söz konusu. Ancak yağmurların henüz yeni başlaması nedeniyle özellikle nisan ayı sonuna kadar barajlarımızın su seviyelerinin artacağını düşünüyoruz. Tahtalı'da geçen sene yüzde 40,25'lik bir doluluk oranı varken bu yıl doluluk yüzde 27,6'ya denk geldi. Balçova Barajı'nda yine yüzde 22,45 iken, bu sene yüzde 20,27. Çeşme'de Kutlu Aktaş Barajımızda yüzde 45,56'lık bir oran varken, bu sene yüzde 20,96'lık bir oran var. Yağış rejimine baktığımız zaman, özellikle bu ayın ilk 2 haftasında yağışlar görülüyor. Burada önemli olan yağışın şiddeti değil, sürekliliği. Yağış rejimi yıldan yıla değişebiliyor. Her ne kadar yağış dönemine girsek de yine de biz vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarmak durumundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Tahtalı Barajı Balçova Çeşme İzmir Çevre İzmir Hava Durumu Ekonomi Haberler

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