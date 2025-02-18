İzmir'de Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 1 milyon 963 bin 733'e ulaştı.

Ocak ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 37,4 azalarak 9 bin 425 oldu. Bu rakamla İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından trafiğe kaydı yapılan araç sayısında Türkiye'nin üçüncü ili oldu. İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,4'ünü otomobiller oluştururken, yüzde 19,4'ünü motosikletler, yüzde 14,1'ini kamyonetler, yüzde 1,8'ini kamyonlar ve yüzde 1,3'ünü traktörler oluşturdu. Ayrıca, Ocak ayında devri yapılan 48 bin 24 taşıtın yüzde 67,5'ini otomobiller, yüzde 16,5'ini kamyonetler, yüzde 9,7'sini motosikletler oluşturdu. - İZMİR