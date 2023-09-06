İzmir'de Tarım ve Hayvancılık Sektörü Kriz İhtimaline Karşı Harekete Geçti

Artan maliyetler ve gıda krizi endişesiyle İzmir'deki tarım ve hayvancılık sektörü paydaşları, çözüm yolları aramak için bir araya geldi.

Artan maliyetler, tüm dünyada etkisini her geçen gün daha çok hissettiren gıda krizi, İzmir'deki tarım ve hayvancılık sektörü paydaşlarını harekete geçirdi. Gıdaların tarladan soframıza gelmesinin çok yakında bir kriz haline geleceğini öngören üreticiler, akademisyenler, iş insanları, gıda mühendisleri ve ziraat mühendisleri İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Çalışma Komitesi Toplantısı'nda buluştu. Sektörün sorunlarını net bir şekilde tespit etmek için bir anket düzenlemeye karar veren Çalışma Komitesi, sonrasında çalışmalara hızla başlayarak çözüm yolları arayacak.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Çalışma Komitesi Toplantısı'na, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İZTO Meclis Üyesi ve Çalışma Komitesi Başkanı Günay Baysal, Çalışma Komitesi Başkan Yardımcısı Nilüfer Yalman, İZTO Meclis Üyeleri Ahmet Dönmezler, Ali Osman Öğmen, Feyzi Başdaş, İbrahim Güdüm, Saniye Fıçı, Şevket Akçay,, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, İzmir Kalkınma Ajansı, Ziraat Odaları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa İl Koordinatörlüğü Temsilcileri ile İZTO komite üyeleri katıldı.

"Su ürünleri sektöründe başarılı projelere imza attık"

Tarım ve Hayvancılık sektörünün bir araya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Bilimsel veri ve sistematik bir çalışma olmadan, deneyimli sektör paydaşları bir araya gelmeden sorunlarımızı çözme ve başarılı olma ihtimalimiz pek mümkün değil. Bu yüzden İzmir Ticaret Odası olarak, sektörün tüm paydaşlarını buluşturmayı çok önemsiyoruz. Benzer bir çalışmayı su ürünleri sektörümüz için de yaptık. Çok faydasını gördük. Tarım ve Hayvancılık Çalışma Komitesi'nin de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum" dedi.

"Çiftçimizin alın teri için çalışacağız"

Tarımda ve tarıma dayalı sanayilerde sıkıntıların olduğunu söyleyen İZTO Meclis Üyesi ve Çalışma Komitesi Başkanı Günay Baysal, "Tarıma ve hayvancılığa emek veren tüm paydaşları bu komisyonda görmeyi çok arzu ettik. Sizleri davet ettik. Taşın altına elimizi ne kadar koyarsak İzmir'in, Türkiye'nin tarımına o kadar faydamız olacaktır. Atatürk'ün de dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir' Çiftçimizin alın terinin ülkemize katkı sağlaması için elimizden geleni yapacağız. Yetkili mercilere durumu aktarıp çözüm üretebilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"İzmir tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi"

İzmir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Çalışma Komitesi Başkan Yardımcısı Nilüfer Yalman ise "Dokunduğumuz her şey insanların sofralarına ulaşıyor. Tarladan çatala tüm süreci sektör paydaşları ile masaya yatırarak, çözüm önerilerimizi sunacağız. Doğru toplantılar ve doğru hedeflerle başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Küçük işletmeler üretimden çekiliyor"

Tarım ve hayvancılığın her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken İZTO Meclis Üyesi Ali Osman Öğmen, "Tahıl koridorunun tüm dünyada konuşulduğu bir dönemde sektörün önemini çok daha iyi anlıyoruz. Yaşanan kriz nedeniyle küçük işletmeler üretimden ne yazık ki çekiliyor. Bunun sıkıntılarını ileride hep birlikte yaşayacağız. Komitemizin sorunları en doğru şekilde tespit edeceğine ve projeler üreteceğine inancımız tam" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar ile ilgili istişarede bulundu. - İZMİR