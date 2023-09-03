İzmir'de Sakız Üretimi İçin Ağaçlara İlk Hasat

İzmir'in Urla ilçesinde sakız üretimini teşvik etmek amacıyla dikilen sakız ağaçlarından ilk hasat gerçekleştirildi. Sakız ağacı yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi veren muhtar, ekonomik getirinin yüksek olduğunu belirtti.

İzmir'in Urla ilçesinde sakız üretimini özendirmek için 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atılırken, Demircili Mahalle Muhtarı İbrahim Direk, damla sakızının ekonomik boyutunu bilmediği için bu işi yapmak istemeyen köylüleri teşvik ettiklerini söyledi.

İzmir'in Çeşme-Urla- Karaburun bölgesindeki sakız ağacı sayısını artırmak için başlatılan proje çerçevesinde 2013'te Urla'nın Demirci Mahallesinde bulunan 6 dönümlük alana, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 306 sakız fidanı dikildi. Her yıl fidanların bakımını yapan ekipler, bu yıl ilk kez sakız ağaçlarının gövdelerini çizerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Ağaçlardan elde edilen sakız, gastronomiden kozmetiğe birçok alanda kullanılırken, ekonomik getirisinin de yüksek olduğu ifade edildi.

Sakız ağacı yetiştiriciliğinin Urla'nın Demircili Mahallesinde 10 yıl önce başladığını ifade eden Demircili Mahalle Muhtarı İbrahim Direk, "Tarlamda 7 ağacım vardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu ağaçlardan üretti. Köyümüzde 10 bin ağaca yakın sakızımız var. Her yıl bakımlarını yapıyorlar. Artık üretime ve satışına başlanacak" dedi.

"Sakıza piyasadan çok talep var"

Köylülerin, ekonomik getirisini bilmedikleri için sakız üretimi yapmadıklarını söyleyen Direk, "Köylüler bu işin para getireceğini bilmediği için korkuyorlar. Teşvik ediyoruz, ekonomik getirisini anlatıyoruz. Sakıza piyasadan çok talep var. Sakız, her bölgede yetişmiyor. Damla sakızı çiğneyince ağız kokusunu, diş çürüğünü önlediği söyleniyor. Ağustos ayında ağaçlar çiziliyor. Altına mermer tozu serilip süzülmesi bekleniyor. Ekim gibi havalar serinleyince toplayıp satışa hazırlanıyor" diye konuştu. - İZMİR