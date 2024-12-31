İzmir'de gıda işletmelerine fiyat denetimi

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Yeni asgari ücretinin belirlenmesinin ardından denetimler yapan ekipler, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen girişimleri engellemek amacıyla ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturalar incelendi.

134 markete haksız fiyat incelemesi

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde asgari ücretteki artış oranını fırsat görüp, fiyatlarını haksız biçimde arttıran marketleri tespit etmeye yönelik denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda İzmir'de son üç günde yaklaşık 200 markette 25 bin ürün denetlenmiş olup, 134 markete haksız fiyat incelemesi başlatılmış ve 106 üründe de fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulanmıştır. Yaptığımız denetimler sonucunda mevzuata aykırı eylemleri tespit edilen işletmelere Bakanlığımızca 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya varan idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin etiket, liste, menü vb. belgelerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde Müdürlüğümüzce her bir aykırılık için 2 bin 200 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığın talimatları ve koordinasyonunda denetimlere ara verilmeden devam edileceği belirtildi.