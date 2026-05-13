İzmir'de 7. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması Gerçekleşti

İzmir'de, hazır giyim ve tekstil sektörlerini desteklemek amacıyla düzenlenen 7. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması'nda 34 firma stant açtı. EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, sektörün güçlü iletişim ve işbirlikleriyle geleceğe ilerleyebileceğini vurguladı. Etkinlikte dijital ürün pasaportu, tela ve sürdürülebilir moda konularında sunumlar yapıldı.

İzmir'de, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin üretim gücünü desteklemek ve yeni işbirliklerine zemin oluşturmak amacıyla düzenlenen 7. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması gerçekleştirildi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından bir otelde düzenlenen organizasyonda, kumaş, aksesuar, makine, teknoloji, yazılım ve kimyasal gibi yan sanayi alanlarında faaliyet gösteren 34 tedarikçi firma stant açtı.

Etkinliğin açılışında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, organizasyonu 7 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sektörün tecrübesi, üretim kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımının aynı ortamda buluştuğunu belirten Akçakaya, şunları kaydetti:

"Sektörümüz ancak güçlü iletişim, doğru işbirlikleri ve ortak hareket kültürüyle daha güçlü bir geleceğe ilerleyebilir. Bugün yeniden bir araya gelmemizin temel nedeni sektörümüzden gelen güçlü talep, değişen küresel rekabet koşulları, sektörümüzün içinden geçtiği dönüşüm süreci ve işbirliklerini artırma ihtiyacıdır."

Etkinliğe İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa ve Manisa'dan da firmaların katılım sağladığı belirtildi.

Program kapsamında "Dijital ürün pasaportu", "Hazır giyimin gizli kahramanı: Tela" ve "Sürdürülebilir moda" konularında uzmanlar sunum yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
