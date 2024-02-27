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İzmir, Çeşme ve Kuşadası'na bu yıl 705 kruvaziyer gemisi bekleniyor

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Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir, Çeşme ve Kuşadası limanlarına bu yıl 705 kruvaziyerin demirlemesinin programlandığını açıkladı. Öztürk, küresel ekonomide durgunluk ile deniz ticaretinde Kızıldeniz ve Panama Kanalı kaynaklı darboğazların devam ettiğini belirtti.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir, Çeşme ve Kuşadası limanlarına bu yıl 705 kruvaziyerin demirlemesinin programlandığını açıkladı.

Şubenin şubat ayı olağan meclis toplantısı, oda meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Öztürk, küresel ekonomide durgunluk ile deniz ticaretinde Kızıldeniz ve Panama Kanalı kaynaklı darboğazların devam ettiğini söyledi.

Kızıldeniz'de 33'ten fazla geminin saldırıya uğradığını ifade eden Öztürk, "Geçtiğimiz hafta Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 düştü. Konteyner gemilerinde düşüş oranı yüzde 67'ye ulaştı. Ümit Burnu geçişleri ise yaklaşık yüzde 75 arttı. Kızıldeniz krizinin ekonomik ve çevresel maliyetleri sürekli artıyor. Gemilerin rota değişikliğinin, Singapur ve Kuzey Avrupa arasında emisyonları yüzde 70 yükselttiği belirtiliyor." diye konuştu.

Öztürk, navlun fiyatlarında ise zayıf talep ve konteyner gemi kapasitesi fazlalığı nedeniyle düşüş yaşandığını kaydetti.

Kruvaziyer turizm açısından olumlu bir yıl beklediklerini aktaran Öztürk, şunları söyledi:

"Bu sezon İzmir'e 71, Çeşme'ye 74, Kuşadası'na 560 yolcu gemisi bekleniyor. 3 Mart Pazar günü Ege Port Kuşadası Limanına 'Sun Princess' gemisi ilk defa yanaşacak. Biz de orada olacağız. İzmir'de ise kruvaziyer sezonu nisan ayında başlayacak. Gelen yolcuların memnuniyetinin artırılması için Bergama, Sart, Urla akslarında yeni destinasyonlar oluşturulması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ekonomi

Panama Kanalı Yusuf Öztürk Kuşadası İzmir Çeşme Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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