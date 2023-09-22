İzmir Büyükşehir Belediyesi Zirai İlaç Ambalajlarını Ayrı Toplama Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zirai ilaçların doğaya atılan ambalaj atıklarına karşı mücadelesini sürdürüyor. "Zirai İlaç Ambalajlarının Ayrı Toplanması Projesi" kapsamında Bayındırlı çiftçiler bilgilendirilirken, toplanan ambalajlar yerine organik sıvı solucan gübresi dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda, tarımda zirai ambalaj atıklarının toplanması için köylerde başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Geçen yıl Bergama'dan başlatılan proje, zirai ilaç ambalajlarının tarlalara, derelere atılması ve açık alanlarda yakılmasını engellemeyi hedefliyor. Halk sağlığını tehlikeye atan kirliliğin önlenmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve E- Kulüp Rotary tarafından hayata geçirilen "Zirai İlaç Ambalajlarının Ayrı Toplanması Projesi" dördüncü durağında Bayındırlı çiftçilerle buluştu.

Bayındır'a bağlı Yakapınar ve çevre köylerinde yürütülen etkinliğe İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, Rotary Kulübü 2440. Bölge Federasyon Başkanı Aydan Özeren, kooperatif başkanları, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

ORGANİK SIVI SOLUCAN GÜBRESİ DAĞITILDI

Etkinlikte zirai atıkların yaratacağı çevre kirliliği, insan ve çevre sağlığı açısından riskler, organik tarım ve organik gübre kullanımının önemi gibi birçok konuda çiftçiler bilgilendirildi. Ambalaj atıklarını toplayarak kampanyaya katılan çiftçilere organik sıvı solucan gübresi dağıtıldı. En çok ambalaj toplayan üreticiye ise üç tekerlekli bisiklet hediye edildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI ORGANİK TARIM

Proje kapsamında öncelikle saha çalışması yapılarak, toprak sahipleri ile birebir görüşmeler yapıldı; bölgede ilaç kullanım sıklığı ve boş ambalajların bertaraf edilmesine ilişkin bilgi verildi. Zirai ilaç kullanımı sonrası tamamen boşalan ilaç ambalajlarının "Üçlü Yıkama Yöntemiyle" tehlikesiz ambalaj formuna getirilmesi, bu ambalajların ayrı toplanmasının önemi kooperatifler başta olmak üzere üreticilere anlatıldı. Bölgedeki seralara büyük torbalar dağıtılarak, belli aralıklarla ayrı biriktirilmiş boş ambalajların toplanması sağlandı.