İzmir Büyükşehir Belediyesi 124 S Plaka Kiralama İhalesini Tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay ihale sürecini tamamladığı 124 S plaka için gerekli şartları yerine getiren taşımacılarla sözleşme imzaladı. Böylece 10 yıl süreli toplam 124 S plaka kiralanmış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay ihale sürecini tamamladığı 124 S plaka için gerekli şartları yerine getiren taşımacılarla sözleşme imzaladı. Böylece 10 yıl süreli toplam 124 S plaka kiralanmış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içinde artan nüfusla birlikte, eğitim ve sanayi yatırımlarının da artması nedeniyle ihtiyaç duyulan servis plakalarının (S plaka) ihale sürecini tamamladı. 2021 yılında yapılan ancak Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilen S plaka ihalesinin ardından 17 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi, 400 adet S plakanın 10 yıl süreli kiraya verilmesi için ihaleye çıktı.

124 S plaka verildi

İhale sonunda S plaka kiralamaya hak kazanan ve ihale gereklerini yerine getiren taşımacılarla "Kiralık Servis Aracı Plaka Sözleşmesi" imzalanarak 124 adet servis plakası verildi. Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokole İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç katıldı.

2021'deki ihale Danıştay tarafından iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki S plakalı araç sayısının 400 adet arttırılması ihalesine ilişkin 2021 yılında UKOME Genel Kurulu'nda karar almış, yapılan ihale ve değerlendirme süreçlerinin ardından 280 kişi plaka almaya hak kazanmıştı. Açılan iptal davaları doğrultusunda yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından Danıştay 13. Dairesi oy çokluğuyla encümen kararının iptaline karar vermiş, Danıştay kararı doğrultusunda 280 plakaya ilişkin Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve Çalışma İzin Belgesi iptal edilmişti. - İZMİR