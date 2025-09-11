İzli Cerrahiden İzsiz Cerrahiye: 81 Yaşındaki Aysel Gültepe'nin Mücadele Hikayesi

Rahim kanseriyle mücadele eden 81 yaşındaki Aysel Gültepe, Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde, karında kesi izi bırakmayan izsiz cerrahi (vNOTES) yöntemiyle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, genel anestezi alamayan veya ileri yaşta, ek hastalıkları bulunan kadınlar için umut vadeden yöntem, hızlı iyileşme ve kesi izi bırakmama avantajı sunuyor.

Şeker, hipertansiyon, beyin damar tıkanıklığı ve böbrek ameliyatı öyküsü bulunan ve klasik cerrahi için yüksek risk grubunda yer alan Gültepe, başvurduğu Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Kadın Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Vakkas Korkmaz başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edildi.

Risk grubunda yer alan Gültepe, vNOTES yöntemi kullanılarak yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

"Tamamen doğal yollardan girilerek ameliyat gerçekleştiriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Korkmaz, vNOTES'un jinekolojik operasyonlarda estetik ve tıbbi açıdan önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Korkmaz, bu yöntemle karın bölgesine hiç kesi yapılmadığına vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:

"Tamamen doğal yollardan girilerek ameliyat gerçekleştiriliyor. Böylece ameliyat sonrası iz kalmıyor, hasta aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabiliyor. Ayrıca ağrı kesici ihtiyacı çok azalıyor ve enfeksiyon riski minimuma düşüyor. Özellikle genel anestezi alamayan veya ileri yaşta, ek hastalıkları olan kadınlar için çok güvenli bir seçenek."

Riskli hasta izsiz cerrahi ile sağlığına kavuştu

Gültepe'nin ek hastalıkları nedeniyle klasik cerrahi için yüksek risk grubunda bulunduğunu belirten Korkmaz, bu nedenle hastanın vNOTES ile belden aşağısını uyuşturarak operasyonu gerçekleştirdiklerini, karına hiçbir kesi yapılmadan histerektomi ve yumurtalıkların alınması işlemini başarıyla tamamladıklarını anlattı.

Korkmaz, vNOTES'un sadece kanser cerrahisi değil, rahim alınması, miyom çıkarılması, tüplerin bağlanması gibi pek çok jinekolojik ameliyatta güvenle uygulanabildiğini vurgulayarak, "Hastalarımızın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha rahat bir iyileşme süreci yaşaması için bu yöntemi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanki sadece dişimi çektirmişim gibi basit geçti"

Ameliyat sonrası kısa sürede normal yaşamına dönen Aysel Gültepe de yaşı, şeker hastalığı ve kilosu nedeniyle genel anesteziyle ameliyat olmasının çok riskli olduğunu aktardı.

Gültepe, "Kızım araştırıp bu yöntemi buldu, hocama ulaştık. Ameliyatım çok kısa sürdü, karnımda hiçbir dikiş izi yok. 3-4 saat sonra yürümeye başladım, hiç ağrım olmadı. Sanki sadece dişimi çektirmişim gibi basit geçti." görüşlerini kaydetti.