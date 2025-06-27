İTÜ ve AstraZeneca'dan Sağlık Teknolojileri İçin İş Birliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent ile AstraZeneca işbirliğiyle yürütülen AZ Lab Programı kapsamında düzenlenen Demo Day etkinliğinde, sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren 10 girişim sunum yaptı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Sağlıkta Geleceği Şekillendirme" vizyonuyla hayata geçirilen AZ Lab Programı, sağlık alanında bilimsel temelli, hasta odaklı ve teknoloji destekli çözümler geliştiren girişimcilere destek sunmayı amaçlıyor.

Başvuru sürecinde yüzlerce sağlık girişimi arasından seçilen 10 girişim, ürün geliştirme, regülasyon süreçlerine hazırlık, pazara erişim stratejileri ve mentörlük gibi başlıklarda AstraZeneca'nın uluslararası tecrübesi ve İTÜ Çekirdek'in girişimcilik ekosistemiyle destekleniyor.

Programın önemli aşamalarından biri olan Demo Day, İTÜ ARI Teknokent'te AstraZeneca Türkiye yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte, programa kabul edilen girişimler geliştirdikleri sağlık teknolojilerini sektör temsilcileri ve sağlık profesyonelleriyle paylaştı. Sunum yapan girişimler, etkinliğin ardından AstraZeneca'nın ilgili birimleriyle eşleştirilerek ortak iş geliştirme sürecine dahil edilecek.

Etkinlikte, Argeron NephroTest, bioDNAtech Biyoteknoloji, Biyovisio, Corpowid, EyeCheckup, RadioLogics, RATIONE DIVIDE AI, TRAICK, Viseur AI ve Nexgene AI girişimleri sunum yaptı.

"Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, bünyelerinde faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ve destekledikleri girişimlerin Türkiye'nin teknoloji temelli dönüşümüne katkı sunduğunu belirtti.

Sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Dikbaş, "Bu nedenle sağlık teknolojilerinde yenilik yaratacak her destek, bilim ve girişimciliğin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu vizyonla, bilim ve teknoloji temelli girişimciliği büyütme hedefimiz doğrultusunda, sağlık inovasyonunda küresel ölçekte öncü olan AstraZeneca ile güçlerimizi birleştirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Dikbaş, işbirliğinin uzun yıllar devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda AZ Lab programı sayesinde, AstraZeneca'nın bilimsel uzmanlığı ve hasta odaklı yaklaşımı ile İTÜ Çekirdek'in uluslararası düzeyde kanıtlanmış girişimcilik altyapısı, sağlık alanında çalışan girişimcilere güçlü bir yol haritası sunuyor. Bu yıl 10 girişime dokunduğumuz iş birliğiyle, etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir sağlık teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ederken, Türkiye'nin bu alandaki küresel rekabet gücünü de birlikte artırmayı hedefliyoruz."

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış da sağlık hizmetlerinin dijitalleşme ile şekillendiği bir dönemde, yenilikçi teknolojiler hem hastalıkların erken teşhisinde hem de ilaç geliştirme süreçlerinde çığır açabilecek potansiyel taşıdığını vurguladı.

Barış, "AstraZeneca olarak biz de bu dönüşümün merkezinde yer alarak dijital çözümlerle hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık girişimciliğini güçlendirmek, teknolojiyi ve bilimsel araştırmaları hasta yararına kullanmak öncelikli hedeflerimiz arasında." değerlendirmesinde bulundu.