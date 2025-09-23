İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge 25-26 Kasım'da Düzenleniyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge, 25-26 Kasım'da UNIQ İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, girişimcileri destekleyerek ürün ve hizmetleri için global pazar kanallarını açan, hızlı bir şekilde gelişmeleri için hizmetler tasarlayan ve sunan İTÜ Çekirdek, Big Bang Startup Challenge ile girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu yıl "ImpactVerse" mottosuyla 25-26 Kasım'da UNIQ İstanbul'da düzenlenecek etkinlikte girişimciler, iş ve yatırım dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Sahne alacak 50 en iyi girişimin ödül ve yatırımlarla buluşmasına zemin hazırlayacak etkinliğin sunuculuğunu, Serdar Kuzuloğlu üstlenecek. Big Bang sahnesinde yapılacak sunumlar, eş zamanlı olarak global yatırımcılara canlı yayınlanacak ve "Senin Etkin, Bizim Evrenimiz" teması sahnede hayat bulacak.

Girişimlere geçen yıl rekor tutarda ödül, nakit ve yatırım desteği sağlayan Big Bang'e teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı binlerce izleyicinin bu yıl da katılması bekleniyor.

İTÜ Çekirdek'te doğan girişimlerin etkisi yayılıyor

Her yıl ortalama 500 startup'ı destekleyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, bugüne kadar 5 binden fazla teknoloji girişimini desteklerken, bunlardan 2 binden fazlasının şirketleşmesine yardımcı oldu.

Girişimler, 11 bini aşkın kişiye istihdam yarattı. 2023'te girişimlere 1,28 milyar lira değerinde ödül, nakit ve yatırım desteği sağlayan Big Bang sahnesi, bu tutarı geçen yıl iki kattan fazla artırarak 2,85 milyar liraya ulaştırdı.

İTÜ Çekirdek desteğiyle teknolojilerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang sahnesinde aldıkları ödül ve yatırımlarla ivmelenerek global başarı hikayelerine ulaştı. Girişimler arasında, 120'den fazla ülkeye ihracat yapan, Silikon Vadisi'nden yatırım alan, sektörleri dönüştüren ve geleceğin "unicorn" adayı şirketler de bulunuyor.

Aday girişimler, platformun internet sitesinden başvuru yapabilecek. Seyirci katılımı ise ücretsiz olacak.