İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge 2,85 Milyar Lira Destekle Gerçekleşti

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin (İTÜ Çekirdek) bu yıl "The Next Wave" mottosuyla hazırladığı Big Bang Startup Challenge, geçen seneki yatırım tutarını 2 katından fazla artırarak 2,85 milyar liraya çıkardı.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, Kuluçka Merkezi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Big Bang Startup Challenge, "The Next Wave" mottosuyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, TOP 50 girişimin ilham veren hikayeleri sahneye taşınırken, girişimciler 7 farklı sektörel dikey sahnesinde teknolojilerini yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisine sundu.

2023'te 1,28 milyar liralık ödül, nakit ve yatırımın duyurulduğu Big Bang'de bu yılki toplam destek 2 kattan fazla artarak 2,85 milyar liraya çıktı.

Geliştirdikleri teknolojilerle büyük beğeni toplayan ve yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler ise sırasıyla Pomeco, Sensed AI, Waste Log, Aylara Güç Çözümleri ve Genoride oldu.

Girişimcilere sunduğu desteğin yanı sıra yatırımcı kimliğini bu yıl da devam ettiren İTÜ ARI Teknokent, Big Bang sahnesinde sunum yapan 50 girişim arasından Exar'a 25 bin dolar, Fire-Stopper'a 25 bin dolar ve Pomeco'ya 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, dünyanın en iyi teknoparkı olma vizyonuyla, Türkiye'nin teknolojisinin global arenada hak ettiği yerde olabilmesi için hep birlikte inovasyon odaklı bir yaklaşımla çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da AR-GE ve yenilik süreçlerinde dönüşümün öneminin arttığını, bu doğrultuda geliştirme odaklı nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı gereksiniminin daha da önem kazandığını ifade etti.

İTÜ Çekirdek'in 2024'te 7 binin üzerinde başvuru aldığına dikkati çeken Mandal, şunları kaydetti:

"Altıncı Yenilik Dalgası olarak tanımlanan yeşil ve dijital dönüşümün iş modellerini kökten değiştirmesi de sürdürülebilir yaşam tarzları ve daha temiz enerji sistemlerini sunması bekleniyor. Bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesi olarak AR-GE ve yenilik birikimlerimizi 'Birlikte geliştirme ve birlikte başarma' yaklaşımları kapsamında harekete geçiriyoruz."

"Yapay zeka, girişimlerin en çok odaklandıkları alan olmaya devam etti"

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer de Big Bang'in yıllar içinde büyüyerek geniş bir ilgi yelpazesinde beklenen bir etkinliğe dönüşmüş olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Katılımcı çoğunluğunun gençlerden oluşmasının gelecekle ilgili beklentileri artırdığını vurgulayan Sağlamer, "İTÜ Çekirdek'in 2024'te 7 binin üzerinde başvuru alması, İTÜ ARI Teknokent'in başarılarının önemli bir göstergesi. Bunun dışında yapay zeka, bu yıl da girişimlerin en çok odaklandıkları alan olmaya devam etti. Tüm bunların ışığında taşıdığı nitelikleri, konumu, araştırma kuruluşları, genç araştırmacıların etkileyici proje başvuruları ve AR-GE firmalarının kalitesi ile İTÜ ARI Teknokent, uluslararası düzeyde haklı bir görünürlüğe sahip olmaya devam ediyor."