Haberler

İTO Başkanı Avdagiç'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması

İTO Başkanı Avdagiç'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, brüt ve net gelir arasındaki farkın azalacağını ve yıllık net ücrette artış sağlanacağını söyledi. Ayrıca, işverenlerin teşvik edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Özellikle Gelir Vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makas, makul seviyelere gerileyecek ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacaktır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Hayırlı olsun. Bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi rahatlatacak mekanizmaların devreye alınması, istihdam piyasamızın bütününe destek verecektir" dedi.

Avdagiç, özellikle Gelir Vergisi dilimlerinin son yıllardaki kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Böylelikle brüt ücretle net gelir arasında açılan makas, makul seviyelere gerileyecek ve yıllık toplam net ücrette artış sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu noktada yeni teşvikler önemlidir"

Şekib Avdagiç, mesajının devamında şunları söyledi:

"Bu dönemde primini düzenli ödeyen işverenin daha fazla teşvik edilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. İşveren Sigorta Prim Teşvikinin 2026 yılı Ocak ayından itibaren 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılması gibi uygulamalar işverene ek maliyetler oluşturacaktır. Bu noktada yeni teşvikler önemlidir. Bu, hem işverenin istihdam kabiliyetinin korunması hem de çalışanın refahının desteklenmesi bakımından değer taşımaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın