İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türk taşımacılık sektörünün son dönemde yaşadığı vize sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Bu sorun sadece ülkemiz ekonomisini etkilemiyor, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin gıda tedarik zincirini de tehdit ediyor. Yani mesele tır şoförlerinin vizesi değil, Türkiye'nin ihracatı ve Avrupa'nın gıda tedarikidir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 26 Kasım Dünya Sürdürülebilir Taşımacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık ve lojistik sektörünün küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyişindeki önemine dikkati çekerek, Türk taşımacılık sektörünün son dönemde yaşadığı vize sorunlarına çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Savaşlar, salgınlar ve ekonomik krizler gibi en zorlu koşullarda dahi üretimin, ticaretin ve günlük hayatın devam etmesini sağlayan taşımacılık sektörünün ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu aktaran Kopuz, "Ancak bugün uluslararası taşımacılık yapan sürücülerimiz, Schengen bölgesinde uygulanan 180 gün içerisinde 90 gün kalış kuralı nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor. Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine tam olarak dahil olması ve elektronik giriş çıkış sisteminin devreye alınmasıyla birlikte daha da belirginleşen bu sorun, ihracatçımızın rekabet gücünü ve ticaretimizin sürekliliğini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kopuz, taşımacılık sektöründe yaşanan sorunların tarım ve gıda ihracatı ve gıda tedarik zinciri açısından da önemli riskler oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taşımacılıkta yaşanan her aksama, ürün kayıplarına, lojistik maliyetlerinin artmasına ve ihracatçımızın rekabet gücünün zayıflamasına neden olabiliyor. Çiftçimizin tarlada verdiği emeğin karşılığını alabilmesinin önemli şartlarından biri de ihracatçımızın ürününü dünya pazarlarına zamanında ulaştırabilmesidir. Dolayısıyla taşımacılık sektörünün yaşadığı sorunları tarımsal üretimimizi, ihracatımızı ve ülke ekonomimizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olarak görmeliyiz. Bu sorun sadece ülkemiz ekonomisini etkilemiyor, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin gıda tedarik zincirini de tehdit ediyor. Yani mesele tır şoförlerinin vizesi değil, Türkiye'nin ihracatı ve Avrupa'nın gıda tedarikidir. Malların dolaşımını kolaylaştırmak için, o malları taşıyan insanların önündeki engelleri kaldırmalıyız."

Kaynak: AA