İSTESOB, İstanbul'daki toplu ulaşım zammını değiştiremeyeceğini bildirdi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), bazı esnaf odalarının talebi üzerine yapılan toplantıda, kentteki toplu ulaşımda zam kararını değiştirme yetkilerinin bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) bazı esnaf odalarının talebi üzerine yapılan toplantıda, alınan karar doğrultusunda kentteki toplu ulaşımda zam kararını değiştirme yetkilerinin bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 zam yapılması nedeniyle İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası (taksiciler), İstanbul Minibüsçüler Esnafı Odası ve İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, İSTESOB'dan konuyu değerlendirmesini talep etti.

İSTESOB'un Bakırköy'de bulunan merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen birliğin yönetim kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ilgili esnaf odalarının gelen yeni ücret tarifeleri teklifini değerlendirmek üzere toplandığı belirtilerek, "Odalarımızın haklı taleplerine rağmen, yönetim kurulu toplu ulaşım ücretlerini belirleme noktasında 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle Birliğin UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı." ifadeleri kullanıldı.