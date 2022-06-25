Sözün bittiği yer! İşten çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sözün bittiği yer! İşten çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu

Haberler.com - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sözün bittiği yer! İşten çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu

Konya'da işten çıkartıldığını ifade eden bir vatandaşın cebindeki 5 TL'lik banknotun üzerine yazdığı "Cebimdeki son param bu 5 lira ile ekmek aldım. Ne acı" şeklindeki not yürek burktu. 5 TL'lik banknotu paylaşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da "Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin?" ifadelerine yer verdi.

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi trajik hikayeleri de beraberinde getiriyor. Konya'da yaşandığı ifade edilen olayda bir vatandaşın 5 TL'lik banknot üzerine yazdığı not yürekleri burktu.

"CEBİMDEKİ SON PARAM BU"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran 5 TL'lik banknotun üzerinde "Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı" ifadeleri yer alıyor.

İşte çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu

CHP'Lİ VEKİL DE PAYLAŞTI

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa "AKP'nin kalesi Konya'dan elimize ilginç bir para geçti. Hakikaten ne acı bir durum değil mi? Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin? Hani sosyal devlet anlayışı? Hani sizin işsizlik sigortası fonu?" notunu düştü.

Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Politika Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Halil çağrı Çevik:

Ozaman sahip çık madem durumu paylasiyosun

Cevap Yaz 19 19 Yayından Kaldır
ismail bey :

Chp olsaydı, o 5 tl de olmazdı şimdi cebinde.. Ecevit zamanında cezaevleri çek ve senetten yatanlarla doluydu.

Cevap Yaz 39 15 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title