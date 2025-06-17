İstanify Teknoloji, Yerli Siber Güvenlik Çözümleriyle Dışa Bağımlılığı Azaltmayı Hedefliyor

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İstanify Teknoloji, siber güvenlik ve veri kurtarma alanlarında geliştirdiği yerli çözümlerle Türkiye'nin dijital bağımsızlığına katkıda bulunuyor. Şirket, fidye yazılımlarına karşı çözüm üretirken, veri kaybı durumlarındaki kurtarma hizmetleriyle de dikkat çekiyor.

İstanify Teknoloji, siber güvenlik ve veri kurtarma alanlarında geliştirdiği yerli çözümlerle dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital tehditlerin çeşitlendiği dönemde kamu ve özel sektöre yönelik çözümler geliştiren İstanify Teknoloji, kurumlara özel güvenlik mimarileri ve hızlı müdahale sistemleriyle dikkati çekiyor.

"DrDisk Lab" markasıyla fidye yazılımlarına karşı çözüm üreten şirket, veri kurtarma alanında da fiziksel arıza, siber saldırı veya kullanıcı hatası sonucu kaybolan bilgilerin yüksek başarı oranıyla geri getirilebiliyor.

Savunma sanayi, finans, sağlık, eğitim ve gıda gibi sektörlere yönelik projeler geliştiren İstanify Teknoloji, aynı zamanda küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ve bireysel kullanıcıların donanımları için de çözümler sunuyor.

Dijital güvenlikte yerli yaklaşımlar öne çıkıyor

Türkiye'nin dijital bağımsızlığına katkı sağlamayı hedefleyen şirket, "Siber Vatan" anlayışıyla yerli ve milli teknolojiler üzerinde yoğunlaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanify Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Aydemir, şirketin kuruluş amacının Türkiye'nin dijital güvenliğini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Yerli çözümlerle, dış kaynaklara bağımlı kalmadan, kendi teknolojik yöntemlerini üreterek ilerlediklerini aktaran Aydemir, "Hem siber güvenlikte hem de veri kurtarmada uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede bir ekibimiz var. Ekibimize bu noktada sonuna kadar güveniyoruz. Özellikle de fidye virüsü dediğimiz ransomware vakalarında şifrelen verilerin çözülmesi sürecinde önemli bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Aydemir, müşterilerinin, siber saldırganlara fidye ödemek zorunda kalmadıklarına işaret ederek, hizmeti, Anadolu'daki çözüm ortaklarına sunmaktan son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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