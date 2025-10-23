İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yapay Zeka Çağında Yayımcılık Zirvesi düzenledi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yapay Zeka Çağında Yayımcılık Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 32 No'lu Basım-Yayım Meslek Komitesi, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği işbirliğiyle düzenlenen zirve, İstanbul Ticaret Üniversitesinin Sadabad Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken'in de katıldığı zirvenin açılış konuşmaları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, İTO 32 No'lu Basım-Yayın Meslek Komitesi Başkanı Halil Çelik, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Burhan Genç tarafından yapıldı.

Zirveye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Cesar, Basın Yayım Birliği Derneği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Sadettin Budak, Anadolu Ajansı Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Müdürü Oğuz Karakaş, yayınevleri yöneticileri, basın mensupları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, dijitalleşme ve yapay zekanın en çok etkilediği alanlardan birinin yayıncılık olduğunu aktararak, teknolojinin yalnızca bir araç değil, aynı zamanda kendi kültürünü de beraberinde getirdiğini belirtti.

Basılı kitapların hala güçlü biçimde varlığını sürdürdüğünü belirten Kuralay, "Ben yazılarımı yazarken yapay zekaya sormuyorum, çünkü o zaman yazı artık bana ait olmaz." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek de yapay zekanın matematiksel bir zemin üzerinde yükselen düşünmeyi kolaylaştırıcı bir yöntem olduğunu kaydederek, yayıncılık alanının bu dönüşümü görmezden gelemeyeceğini ve üniversitenin akademik kadrosu ve imkanlarıyla bu tartışmaya katkı vermekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Üstün de yapay zekanın bilgiyi üretme ve aktarma biçimini yeniden şekillendirdiğini belirterek, verimlilik ve erişim kadar etik ilkeler ile fikri hakların korunmasının da tartışmanın merkezinde kalması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Genç ise yapay zekayı "nükleer enerjiye benzer çift yönlü bir güç" olarak tanımlayarak, etik-hukuki sınırların şirketler eliyle hızla geliştirilen bu teknolojide kamusal dengeyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İTO 32 No'lu Basım-Yayın Meslek Komitesi Başkanı Çelik de yayıncılığın yalnızca bir üretim hattı değil, "kültür aktarımının kalbi" olduğunun altını çizerek, yapay zekanın sektöre getirdiği hız ve kolaylığın yanında "insan eliyle üretilenin değeri nasıl korunacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumlar

Zirve kapsamında moderatörlüğünü Doç. Dr. İlker Köse'nin yaptığı "Çocuk Yayıncılığı ve Çizerlik" başlıklı oturumda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapay zeka uzmanı Melike Palsü Kurt, İllüstratörler Platformu Kurucu Başkanı Nurgül Şenefe, Zürafa Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Adem Kaya ve Çocuk kitabı yazarı Ahmet Melih Karauğuz, çocuk yayıncılığı ile çizerliğin yapay zeka çağında nasıl konumlanması gerektiğini, fırsatları, riskleri ve etik sınırlarıyla tartıştı.

Kurt, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne atıfla "yapay zeka bilincinin" çocuklukta başlaması gerektiğini vurguladı.

Ekran süresi tartışmalarının tek başına yeterli olmadığını, asıl meselenin algoritmik farkındalık, etik ve siber güvenlik olduğunu vurgulayan Kurt, kurumun çocuklara yönelik uzay ve yapay zeka temalı projelerinden örnekler paylaştı.

Kurt, "Kodlamayı tek başına bir hedef değil, analitik düşünme ve problem çözme kültürünün parçası olarak görmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Edisyon ve Çeviri" oturumuna, Kronik Kitap proje editörü Murtaza Özeren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları Müdürü Halil İbrahim Binici, Epona Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sedat Demir, 29 Mayıs Üniversitesinden Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Öner katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gözde Sunal moderatörlüğünde düzenlenen "Eğitim Yayıncılığı ve Pazarlama" oturumda ise marka uzmanı ve yazar Ömer Şengüler, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kaleci, Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer ve UK Danışmanlık kurucusu Umut Köksal konuşmacı olarak katıldı.

Son oturum, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Belgelendirme Daire Başkanı Belgin Aslan, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Genel Sekreteri avukat arabulucu Melahat Boran ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, avukat Doç. Dr. Cahit Suluk sunum yaptı.