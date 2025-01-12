İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul 2 Nolu Barosu ile Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile İstanbul 2 Nolu Barosu, eğitim ve mesleki gelişim alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Senato Salonu'nda düzenlenen törende, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ile İstanbul 2 Nolu Barosu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, işbirliği protokolüne imza attı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Parlar ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay ile İstanbul 2 No'lu Baro'dan Genel Sekreter Av. Nurcan Yanardağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Melik İslam Şeker ve Av. Fatma Koç katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ticaret SEM) ile İstanbul 2 Nolu Barosu, imzalanan protokolle ortak eğitim programları geliştirmeyi ve mesleki gelişim ile sertifikasyon süreçlerinde yenilikçi projelere imza atmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, baro üyelerinin yanı sıra hukuk ve ilgili alanlarda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlenmesi hedefleniyor.

İki kurum arasında imzalanan protokol, sadece hukukçuların mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının sektörel beklentilere uygun şekilde eğitilmelerine de yönelik programlar da sunacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi de akademik bilgi birikimi ve uzman akademik kadrosuyla eğitim programlarının çok boyutlu bir bakışa sahip olmasını sağlayacak. Protokol çerçevesinde arabuluculuk, adli bilişim, spor hukuku, yapay zekanın hukuki etkileri gibi yenilikçi konularda sertifikasyon programları düzenlenecek. Bu sayede, hukuk profesyonellerinin insan kaynağı kapasitesi geliştirilerek sektörün güncel gereksinimlerine cevap verilmesi hedefleniyor.

Eğitimler, yüz yüze, uzaktan ya da hibrit modellerle gerçekleştirilecek ve program sonunda katılımcılara "Başarı Sertifikası" veya "Katılım Belgesi" takdim edilecek.

Protokol kapsamında, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun eğitim içeriklerini Ticaret SEM ile işbirliği içinde geliştirmesi sağlanacak. Ayrıca, eğitim içerikleri ve sınav süreçleri Ticaret SEM tarafından denetlenecek ve onaylanacak.