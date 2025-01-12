Üye Girişi
Haberler
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul 2 Nolu Barosu ile Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile İstanbul 2 Nolu Barosu, hukuk ve ilgili alanlarda eğitim ve mesleki gelişim için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, ortak eğitim programları geliştirmeyi ve hukuk profesyonellerinin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile İstanbul 2 Nolu Barosu, eğitim ve mesleki gelişim alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Senato Salonu'nda düzenlenen törende, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ile İstanbul 2 Nolu Barosu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, işbirliği protokolüne imza attı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Parlar ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay ile İstanbul 2 No'lu Baro'dan Genel Sekreter Av. Nurcan Yanardağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Melik İslam Şeker ve Av. Fatma Koç katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ticaret SEM) ile İstanbul 2 Nolu Barosu, imzalanan protokolle ortak eğitim programları geliştirmeyi ve mesleki gelişim ile sertifikasyon süreçlerinde yenilikçi projelere imza atmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, baro üyelerinin yanı sıra hukuk ve ilgili alanlarda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlenmesi hedefleniyor.

İki kurum arasında imzalanan protokol, sadece hukukçuların mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının sektörel beklentilere uygun şekilde eğitilmelerine de yönelik programlar da sunacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi de akademik bilgi birikimi ve uzman akademik kadrosuyla eğitim programlarının çok boyutlu bir bakışa sahip olmasını sağlayacak. Protokol çerçevesinde arabuluculuk, adli bilişim, spor hukuku, yapay zekanın hukuki etkileri gibi yenilikçi konularda sertifikasyon programları düzenlenecek. Bu sayede, hukuk profesyonellerinin insan kaynağı kapasitesi geliştirilerek sektörün güncel gereksinimlerine cevap verilmesi hedefleniyor.

Eğitimler, yüz yüze, uzaktan ya da hibrit modellerle gerçekleştirilecek ve program sonunda katılımcılara "Başarı Sertifikası" veya "Katılım Belgesi" takdim edilecek.

Protokol kapsamında, İstanbul 2 Nolu Barosu'nun eğitim içeriklerini Ticaret SEM ile işbirliği içinde geliştirmesi sağlanacak. Ayrıca, eğitim içerikleri ve sınav süreçleri Ticaret SEM tarafından denetlenecek ve onaylanacak.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Yaslandığı korkuluk kırılınca Haliç'e düştü

Haliç'in ortasında can pazarı! Yaslandığı korkuluk kırıldı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.