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İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Öğrencilere Canlı Siber Güvenlik Sınavı

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, ilk kez online platformda canlı olarak siber saldırı ve savunma yöntemlerini uygulayarak önemli bir deneyim kazandı. Bu uygulama, öğrencilere sektörde ihtiyaç duyulan becerileri kazandırma amacı güdüyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, ilk kez vize sınavında online platform üzerinden canlı olarak siber saldırı ve savunma yöntemlerini uyguladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Siber Güvenlik Bölümü, hızla gelişen siber güvenlik sektörüne yönelik nitelikli uzmanlar yetiştirme amacıyla önemli bir uygulamaya imza attı. Üniversitenin Küçükyalı Yerleşkesi'ndeki siber güvenlik laboratuvarlarında ikinci sınıf öğrencilerinden, vize sınavında, ilk kez online ve canlı olarak siber saldırı ve savunma taktiklerini uygulamaları istendi.

Dijital ortamda gerçek zamanlı saldırı ve savunma tekniklerini deneyimleme fırsatı sunan sınav, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sundu.

Öğrenciler, sınav öncesinde gerekli teknik altyapıyı hazırlayarak, CyberExam platformu aracılığıyla sanal makineler üzerinde teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürme fırsatı buldu. Sınav süresince, network tarama, zafiyet analizi ve sömürü işlemlerini gerçekleştirerek, gerçek dünya senaryolarına uygun şekilde atak becerilerini geliştirdi.

2024'te ilk mezunlarını veren Siber Güvenlik Programı, uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilerini sektöre hazırlıyor. Gerçek zamanlı uygulamalı online sınav sayesinde öğrenciler, sektörün ihtiyaç duyduğu dijital güvenlik becerilerini kazanarak mezun oluyorlar.

"Öğrencilerimizin sektörde nitelikli uzmanlar haline gelmelerini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meslek Yüksekokulu Siber Güvenlik Programı Başkanı Öğr. Gör. İbrahim Gündüzgil, ikinci sınıf öğrencilerinin platform üzerinden siber saldırı taktiklerini gerçek zamanlı olarak uyguladığını belirtti.

Gündüzgil, "Sınav kapsamında öğrencilerden, bulundukları network üzerinde zafiyetleri tespit etmeleri, bu zafiyetlere yönelik sömürü araçlarını kullanarak sistemi ele geçirmeleri ve süreçte topladıkları bilgileri sınav platformuna işlemeleri bekleniyor. Bu yöntemle öğrenciler, sektöre ihtiyaç duyulan donanımlı altyapıya sahip bireyler olarak hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sınav sürecine ilişkin detayları aktaran Gündüzgil, öğrencilerin, sanal makineler üzerinde gerçekleştirdikleri sınavla Wi-Fi ağ şifrelerini çözme, belirli dosya türlerine yönelik ataklar düzenleme gibi birçok teknik beceriyi uygulama imkanı bulduğunu kaydetti.

Gündüzgil, 14 hafta sonunda yapılacak final sınavında ise tüm dönem boyunca öğrenilen tekniklerle daha kapsamlı bir CTF (Capture the Flag) sınavı yapılacağını belirterek, "Bu sayede öğrencilerimizin pratik yeteneklerini geliştirerek, sektörde nitelikli uzmanlar haline gelmelerini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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