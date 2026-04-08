Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,5470 liradan, avro ise 52,0970 liradan işlem görmeye başladı. Dolar ve avro fiyatlarında önceki güne göre düşüş gözlemleniyor.
Serbest piyasada 44,5450 liradan alınan dolar, 44,5470 liradan satılıyor. 52,0950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,0970 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,6120, avronun satış fiyatı ise 51,6080 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu