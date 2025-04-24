İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0000 liradan, avro ise 43,5470 liradan işlem gördü. Önceki gün dolar 38,2610 lira, avro 43,8680 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0000 liradan, avro 43,5470 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9980 liradan alınan dolar, 38,0000 liradan satılıyor. 43,5450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5470 lira olarak belirlendi.
Salı günü doların satış fiyatı 38,2610 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi