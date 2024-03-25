Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, avro 34,6930 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.

TCMB VE FED FAİZLERİ SONRASI PİYASALARDA DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mart Perşembe günü aldığı sürpriz politika faiz kararı sonrası 500 baz puan artırılan faiz, yüzde 50 seviyesine çıkarken döviz kurlarında kısa süreli bir gerileme yaşandı ancak kısa süre sonra kurlar eski seyrini sürdürdü.

Piyasaları etkileyen bir diğer etken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ise beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Yüzde 5.50 olarak bırakılan gösterge faizi sonrası kurumdan enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven ortaya çıkana kadar faiz indirimi olmayacağı mesajı geldi.