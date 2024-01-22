İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2160 liradan, avro 32,9650 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2160 liradan, avro 32,9650 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,2140 liradan alınan dolar, 30,2160 liradan satılıyor. 32,9630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9650 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,1910 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8760 lira olmuştu.