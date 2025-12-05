Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5160 liradan, avro 49,6140 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 42,5140 lira, avronun alış fiyatı ise 49,6120 lira olarak belirlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5160 liradan, avro 49,6140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,5140 liradan alınan dolar, 42,5160 liradan satılıyor. 49,6120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,6140 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,4490, avronun satış fiyatı ise 49,6290 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
