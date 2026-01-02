Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,0270 liradan, avro ise 50,6110 liradan işlem görüyor. Dolar ve avro fiyatlarındaki güncel değişim dikkat çekiyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,0270 liradan, avro 50,6110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,0250 liradan alınan dolar, 43,0270 liradan satılıyor. 50,6090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,6110 lira oldu.
Çarşamba doların satış fiyatı 42,9610, avronun satış fiyatı ise 50,5390 lira olmuştu.
