Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 43,6120 liradan, avro ise 51,6470 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolarda 43,6140, avroda ise 51,5500 lira seviyeleri gözlemlenmişti.
Serbest piyasada 43,6100 liradan alınan dolar, 43,6120 liradan satılıyor. 51,6450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,6470 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,6140, avronun satış fiyatı ise 51,5500 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi