Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasasında dolar 43,6120 liradan, avro ise 51,6470 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolarda 43,6140, avroda ise 51,5500 lira seviyeleri gözlemlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6120 liradan, avro 51,6470 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,6100 liradan alınan dolar, 43,6120 liradan satılıyor. 51,6450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,6470 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,6140, avronun satış fiyatı ise 51,5500 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibinden son saniye sürprizi
Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

4 gollü çılgın maça damga vuran an
CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

"Aileme küfür etti" deyip istifasını verdi, Özel'den jet yanıt geldi