Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,8270 liradan, avro ise 50,5780 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki gün satış fiyatı 42,8110 lira, avronun ise 50,3360 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8270 liradan, avro 50,5780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,8250 liradan alınan dolar, 42,8270 liradan satılıyor. 50,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,5780 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,8110, avronun satış fiyatı ise 50,3360 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi