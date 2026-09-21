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İstanbul serbest piyasada dolar güne 48,7990 liradan, avro 56,0350 liradan başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,7990 liradan, avro 56,0350 liradan satılmaya başlandı. Doların alış fiyatı 48,7970, avronun alış fiyatı 56,0330 lira; cuma günü satış fiyatları 48,7810 ve 55,9580 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,7990 liradan, avro 56,0350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,7970 liradan alınan dolar, 48,7990 liradan satılıyor. 56,0330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,0350 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 48,7810 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9580 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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