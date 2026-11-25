İstanbul serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro 55,4530 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro 55,4530 liradan satılıyor. Dolar 50,6760 liradan alınırken avro 55,4510 liradan alınıyor; dün doların satış fiyatı 50,6290 lira, avronun satış fiyatı 55,6120 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro 55,4530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,6760 liradan alınan dolar, 50,6780 liradan satılıyor. 55,4510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4530 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6120 lira olmuştu.
Kaynak: AA