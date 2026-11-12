İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 50,2550 lira, avronun alış fiyatı 55,8110 lira; dün satışlar 50,2320 ve 55,8010 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,2550 liradan alınan dolar, 50,2570 liradan satılıyor. 55,8110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8130 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,2320 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8010 lira olmuştu.
Kaynak: AA