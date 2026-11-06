Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570, avro 56,2090 liradan satılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı. Dolar 50,1550 liradan alınıp 50,1570 liradan satılırken, avronun alış fiyatı 56,2070, satış fiyatı 56,2090 lira oldu.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,1550 liradan alınan dolar, 50,1570 liradan satılıyor. 56,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2090 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,1480 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2660 lira olmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! O değer sınırda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e adli kontrol

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı'na adli kontrol
Benzinde 6 lira 8 kuruşluk indirim pompaya yansıdı

Tüm hesaplar gece yarısı sil baştan değişti
Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

Bu adam gerçekten de delirmiş! Reddettiği teklifi görmeniz lazım
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

Canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Meryem Uzerli'yi görmek için birbirlerini ezdiler!

Gala için Bakü'ye gitti! Hayranları resmen birbirini ezdi

Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

Fatma Betül'ün ardından olay sözler: Erdoğan tüm kapıları araladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı