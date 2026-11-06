İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570, avro 56,2090 liradan satılıyor

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570, avro 56,2090 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı. Dolar 50,1550 liradan alınıp 50,1570 liradan satılırken, avronun alış fiyatı 56,2070, satış fiyatı 56,2090 lira oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,1570 liradan, avro 56,2090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,1550 liradan alınan dolar, 50,1570 liradan satılıyor. 56,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2090 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,1480 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2660 lira olmuştu.
Kaynak: AA