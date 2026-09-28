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İstanbul serbest piyasada dolar 48,9790, avro 55,7910 liradan işlem görüyor

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,9790 liradan, avro 55,7910 liradan haftaya başladı. Dolar 48,9770 liradan alınıp 48,9790 liradan, avro 55,7890 liradan alınıp 55,7910 liradan satılıyor; cuma kapanışı dolar 48,9660, avro 55,8560 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,9790 liradan, avro 55,7910 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 48,9770 liradan alınan dolar, 48,9790 liradan satılıyor. 55,7890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7910 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 48,9660 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8560 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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