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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 47,0360 liradan, avro 53,5840 liradan güne başladı. Dün dolar 46,9970 liradan, avro ise 53,7150 liradan kapanmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,0360 liradan, avro 53,5840 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,0340 liradan alınan dolar, 47,0360 liradan satılıyor. 53,5820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5840 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,9970 lira, avronun satış fiyatı ise 53,7150 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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