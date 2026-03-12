Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro ise 51,0230 liradan işlem görüyor. Doların önceki günki satış fiyatı 44,0900 lira, avronun ise 51,2200 lira olarak kaydedildi.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro 51,0230 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,1120 liradan alınan dolar, 44,1140 liradan satılıyor. 51,0210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,0230 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,0900, avronun satış fiyatı ise 51,2200 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
