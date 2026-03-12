Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro ise 51,0230 liradan işlem görüyor. Doların önceki günki satış fiyatı 44,0900 lira, avronun ise 51,2200 lira olarak kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu