İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 38,4490 lira, avro ise 43,8190 liradan işlem görüyor. Doların önceki gün satış fiyatı 38,4310 lira, avronun satışı ise 43,7110 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,4490 liradan, avro 43,8190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,4470 liradan alınan dolar, 38,4490 liradan satılıyor. 43,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,8190 lira olarak belirlendi.
Dün günü doların satış fiyatı 38,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7110 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi