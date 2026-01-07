Haberler

İstanbul Havalimanı 2025 yılının en dakik havalimanı seçildi

Güncelleme:
Cirium'un 2025 yılına dair raporunda İstanbul Havalimanı, üstün performans ve güvenilirlik göstererek Platin Ödül'ü kazandı. Rapor, havalimanının 84 milyon yolcuya hizmet verdiğini ve operasyonel iyileştirmelerle kapasitesini artırdığını belirtiyor.

HAVACILIK analiz firması Cirium'un 2025 yılına dair 'Zamanında Performans İncelemesi' raporunda İstanbul Havalimanı üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu.

Havacılık analiz firması Cirium, dünya genelinde 38,9 milyon uçuşun gerçekleştiği 2025 yılına dair 'Zamanında Performans İncelemesi' raporunu yayımladı. Personel sıkıntısı, hava koşulları ve jeopolitik kısıtlamalara rağmen operasyonel mükemmellik sergileyen kurumlar ödüllendirildi. En büyük ödül ise İstanbul Havalimanı'na verildi. İstanbul Havalimanı 2025 yılında sergilediği üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu. Firma, İstanbul Havalimanı'nın 84 milyondan fazla yolcuya ve 330 destinasyona hizmet veren bir merkez haline geldiğini vurguladı. Ayrıca Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek üçlü bağımsız pist operasyonlarına başlatıldığı belirtilirken bu adımın kapasiteyi saatte 120 hareketten 148 harekete çıkardığı belitildi. Cirium ayrıca İstanbul Havalimanı'nın büyüklük ve karmaşıklığı istikrarla yönetebildiğini vurguladı.

