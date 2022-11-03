İstanbul Havalimanı'nda fahiş fiyat tartışması: İki sandviçle suya 360 TL ödedi

İstanbul Havalimanı'nda yiyecek fiyatları tartışılmaya devam edilirken, son olarak bir gencin sosyal medyada paylaştığı video herkesi şaşkına çevirdi. Genç, 2 sandviç ve 1 suya 360 lira ödediğini söyledi. Gencin videonun sonunda bıraktığı, "Keşke acıkmasaydım" notu dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'ndaki fahiş yiyecek fiyatları yeni bir boyut kazandı. Son olarak bir gencin sosyal medyaya yüklediği video şaşkınlık yarattı.

İKİ SANDVİÇLE SUYUN BEDELİ 360 TL

Havalimanından 2 sandviç ve 1 şişe su alan genç adeta küçük bir servet ödedi. Videoya, "İstanbul Havalimanı'nda bir şeyler yemeye karar verdim bakalım kaç para harcayacağım" diyerek başlayan genç 360 lira ödediğini söyledi.

"KEŞKE ACIKMASAYDIM"

Genç yaşadığı şoku videonun sonuna bıraktığı, "Keşke acıkmasaydım" notuyla anlattı.