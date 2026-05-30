İstanbul Havalimanı'nda yarın günlük yolcu ve uçuş rekoru beklentisi

İstanbul Havalimanı'nın yarın planlanan 1748 sefer ve 289 bini aşan yolcu sayısıyla tarihindeki en yüksek günlük hava trafiğine ve yolcu sayısına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Havalimanının işletmecisi İGA'dan edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 31 Mayıs Pazar günü 1748 sefer icra edilmesi ve 289 binden fazla yolcunun seyahat etmesi öngörülüyor.

İstanbul Havalimanı, 18 Temmuz 2025'te 1707 uçuşla en yüksek günlük hava trafiği, 2 Ağustos 2025'te ise 284 bin 527 kişiyle günlük yolcu rekorlarını kırmıştı.