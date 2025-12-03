İstanbul Havalimanı, İş Sürekliliği Yönetim Sertifikası Aldı

İSTANBUL Havalimanı, 'havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri' kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip 'ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi' sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sertifika ile İstanbul Havalimanı, iş süreçlerini olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda sürdürebilecek kapasiteye ulaştırdı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen sertifika teslim törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve diğer davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan İGA CEO'su Bilgen, "Bu sertifika; havalimanı ve terminal işletme faaliyetlerimizi olası kesintiler, acil durumlar ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilme kapasitemizin tescilidir. Aynı zamanda operasyonel dayanıklılığımızın, yolcularımıza kesintisiz hizmet sunma kararlılığımızın ve küresel ölçekte örnek gösterilen bir iş sürekliliği kültürü oluşturduğumuzun açık bir göstergesidir. Havacılık sektörü, ani gelişmelere hızlı ve doğru yanıt verilmesini gerektiren kritik bir alan. Dünyanın farklı noktalarında son yıllarda yaşanan krizler, doğal afetler, siber tehditler ve operasyonel aksaklıklar; iş sürekliliğinin bir tercih değil, artık zorunlu bir gereklilik olduğunu hepimize göstermiştir. İşte bugün aldığımız bu sertifika, İGA'nın her koşula hazırlıklı olduğunu, kritik süreçlerini kesintisiz sürdürebilecek bir organizasyon olma iddiasını uluslararası standartlarla kanıtlamaktadır" dedi.