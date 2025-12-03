Haberler

İstanbul Havalimanı, İş Sürekliliği Yönetim Sertifikası Aldı

İstanbul Havalimanı, İş Sürekliliği Yönetim Sertifikası Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı, uluslararası geçerliliğe sahip 'ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi' sertifikasını alarak acil durumlar ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda iş sürekliliğini sağlama kapasitesini tescilledi.

İSTANBUL Havalimanı, 'havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri' kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip 'ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi' sertifikasını almaya hak kazandı. Bu sertifika ile İstanbul Havalimanı, iş süreçlerini olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda sürdürebilecek kapasiteye ulaştırdı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen sertifika teslim törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve diğer davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan İGA CEO'su Bilgen, "Bu sertifika; havalimanı ve terminal işletme faaliyetlerimizi olası kesintiler, acil durumlar ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilme kapasitemizin tescilidir. Aynı zamanda operasyonel dayanıklılığımızın, yolcularımıza kesintisiz hizmet sunma kararlılığımızın ve küresel ölçekte örnek gösterilen bir iş sürekliliği kültürü oluşturduğumuzun açık bir göstergesidir. Havacılık sektörü, ani gelişmelere hızlı ve doğru yanıt verilmesini gerektiren kritik bir alan. Dünyanın farklı noktalarında son yıllarda yaşanan krizler, doğal afetler, siber tehditler ve operasyonel aksaklıklar; iş sürekliliğinin bir tercih değil, artık zorunlu bir gereklilik olduğunu hepimize göstermiştir. İşte bugün aldığımız bu sertifika, İGA'nın her koşula hazırlıklı olduğunu, kritik süreçlerini kesintisiz sürdürebilecek bir organizasyon olma iddiasını uluslararası standartlarla kanıtlamaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyondaki düşüşe ilk yorum: Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzleri güldüren tabloya ilk yorum
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
'Yanlış iğneyle başlayan zorluk, binlerce engelliye umuda dönüştü'

"Yanlış iğneyle başlayan zorluk, binlerce engelliye umuda dönüştü"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.