İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu
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İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları ise sırasıyla 1368 ve 1338 uçuşla İstanbul Havalimanı'nı takip etti.
AVRUPA'NIN en yoğun havalimanı unvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos'ta günlük ortalama 1517 uçuşla yine liderliği bırakmadı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.