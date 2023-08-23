İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları ise sırasıyla 1368 ve 1338 uçuşla İstanbul Havalimanı'nı takip etti.