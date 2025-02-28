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İstanbul'da milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. 27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, 1,353,600 dolar ve 2.115.130 euro ele geçirildi.

Piyasaya sahte para sokan çetelerden biri daha çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı. Teknik takibin ardından harekete geçen emniyet güçleri, piyasaya sahte döviz sokanlara yönelik operasyon başlattı.

SERVET DEĞERİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, 1,353,600 dolar ve 2.115.130 euro ele geçirildi.

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İstanbul'da milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Sahte paraların basımı için harcanan bedel, sahtekarlara maliyet olarak geri döndü.

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