İstanbul'da Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasasında dolar 38,4380 liradan, avro ise 43,7630 liradan işlem görüyor. Cuma gününe göre dolar ve avroda artış yaşandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,4380 liradan, avro 43,7630 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,4360 liradan alınan dolar, 38,4380 liradan satılıyor. 43,7610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,7630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7160 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi