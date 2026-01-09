Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1520 liradan, avro ise 50,3140 liradan işlem görmeye başladı. Doların dün satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1520 liradan, avro 50,3140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,1500 liradan alınan dolar, 43,1520 liradan satılıyor. 50,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3140 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi