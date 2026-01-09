Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1520 liradan, avro ise 50,3140 liradan işlem görmeye başladı. Doların dün satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1520 liradan, avro 50,3140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,1500 liradan alınan dolar, 43,1520 liradan satılıyor. 50,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3140 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,0420, avronun satış fiyatı ise 50,3160 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Ordunun verdiği süre doldu! Sınırda yeni operasyon an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme

Yanı başımızdaki operasyon sürerken Erdoğan'dan kritik telefon
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha

Bursa'dan güne damga vuran transfer! Süper Lig'in yıldızını aldılar
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin

Grönland'ın geleceği bu fotoğrafta saklı! Sosyal medya çözümü buldu